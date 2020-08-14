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14.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Merkel ile görüÅŸtü

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â

Merkel ile görüÅŸtü

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, DoÄŸu Akdenizâ€™deki geliÅŸmeler baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgesel meseleler ele alÄ±ndÄ±. ErdoÄŸan, DoÄŸu Akdenizâ€™deki sorunlarÄ±n uluslararasÄ± hukuk Ã§erÃ§evesinde hakkaniyet ve diyalog temelinde Ã§Ã¶zÃ¼lmesinden yana olduklarÄ±nÄ± ifade etti.

TÃ¼rkiye ve Yunanistanâ€™Ä±n DoÄŸu Akdenizâ€™de anlaÅŸma iÃ§in yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ ve Yunanistanâ€™Ä±n MÄ±sÄ±r ile anlaÅŸmasÄ± Ã¼zerine durdurulan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler Almanyaâ€™da da hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratmÄ±ÅŸtÄ±. MasanÄ±n daÄŸÄ±lmasÄ± Ã¼zerine TÃ¼rkiye OruÃ§ Reisâ€™i Navtex ilan ederek DoÄŸu Akdenizâ€™e gÃ¶ndermiÅŸti. Bu geliÅŸmeler Ã¼zerine Merkel, ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme talebinde
bulunmuÅŸtu.Â 

ErdoÄŸan, dÃ¼n ayrÄ±ca Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ± Charles Michel ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. ErdoÄŸan, DoÄŸu Akdenizâ€™de bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelerin hakkÄ±nÄ± koruyan ve herkesin kazanacaÄŸÄ± bir formÃ¼lden yana olduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.Â 

ÇeÅŸme'de yangÄ±n paniÄŸi! 4 site boÅŸatÄ±ldÄ±Ä°zmir'in ÇeÅŸme ilçesinde otluk alanda çÄ±kan yangÄ±n nedeniyle tedbir amaçlÄ± 4 sitenin boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
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