Merkel’le Libya görüşmesi

Görüşmede Libya’daki son durum, Suriye’deki gelişmeler ve Almanya’nın uyguladığı seyahat yasağı konuları gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan ve Merkel, Libya’da Birleşmiş Milletler destekli barış sürecinin güçlendirilmesi konusunda fikir birliğine vardı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın geçtiğimiz günlerde Berlin’e giderek, Merkel’in başdanışmanı dahil bazı temaslarda bulunmuştu. Görüşmede, Almanya’nın AB dışındaki ülkelere 31 Ağustos’a kadar uygulama kararı aldığı seyahat yasağı konusu da değerlendirildi. Erdoğan, Almanya’nın bu tavrını değiştirmesini, Türkiye’nin turistler için her türlü önlemi aldığını Merkel’e aktardı.