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17.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Merkel’le Libya görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Merkel’le Libya görüşmesi

Görüşmede Libya’daki son durum, Suriye’deki gelişmeler ve Almanya’nın uyguladığı seyahat yasağı konuları gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan ve Merkel, Libya’da Birleşmiş Milletler destekli barış sürecinin güçlendirilmesi konusunda fikir birliğine vardı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın geçtiğimiz günlerde Berlin’e giderek, Merkel’in başdanışmanı dahil bazı temaslarda bulunmuştu. Görüşmede, Almanya’nın AB dışındaki ülkelere 31 Ağustos’a kadar uygulama kararı aldığı seyahat yasağı konusu da değerlendirildi. Erdoğan, Almanya’nın bu tavrını değiştirmesini, Türkiye’nin turistler için her türlü önlemi aldığını Merkel’e aktardı. 

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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