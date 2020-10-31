‘Merkeze kapanıp siyaset yapma devri artık bitti’

Eski CHP milletvekili İnce Bakırköy’de bir otelde düzenlen basın toplantısında başlattığı ‘Memleket Hareketi’nin üyelerini tanıttı ve hareketin ne istediğini 67 madde ile sıraladı. İnce, “Memleket Hareketi olarak 46 vilayeti gezdik. Memleketi dinliyoruz. Her şeyi yerinde görüyoruz” diye konuştu.

İnce kendi partisi CHP için, “Memleket kötü yönetiliyor. Ana muhalefet de kötü yönetiliyor. Böyle bir ortamda ana muhalefetin oyunun yüzde 60’ı geçmesi lazım. Parti her hafta bir olayla uğraşıyor. Bir hafta mafya lideri CHP’li belediyeyi ziyaret ediyor. Bir hafta CHP’li bürokrat CHP genel başkanına hakaret ediyor. Bir hafta Atatürk diyemiyor. Her hafta bir skandal bekliyorum bu hafta ne çıkacak diye. Umut olalım umut. Genel merkezlere kapanıp siyaset yapma devri bitti. Artık yeni siyaset yapma dönemi” ifadelerini kullandı.