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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor!
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01.11.2020 - 11:20 | | AA

Son dakika... Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor!

Tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Son dakika... Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor!
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Son dakika! Mesut Yılmaz hayatını kaybetti!
Son dakika! Mesut Yılmaz hayatını kaybetti!
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Yılmaz için, saat 12.00'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreni dolayısıyla erken saatlerden itibaren cami  ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Alana ve camiye girişler arama  noktalarından sağlanıyor.

Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı da polislerin omzunda camiye  getirilerek, musallaya konuldu.

Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut  Yılmaz taziyeleri kabul ederken, polisler de naaşın başında saygı nöbeti tutuyor.

Yakınları ve sevenleri Yılmaz'ın naaşının başına gelerek dua ediyor.

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BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul Valiliği, Mesut Yılmaz için düzenlenecek tören nedeniyle  Üsküdar'da 09.00-15.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağını  belirterek, alternatif güzergahları Mütevelli Çeşme Caddesi, Fahrettin Kerim  Gökay Caddesi, Tophanelioğlu Caddesi olarak belirlemişti.

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