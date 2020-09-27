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27.09.2020 - 13:03 | | AA

MHP Bulanık İlçe Başkanlığı 13. olağan kongresi yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muş Bulanık İlçe Teşkilatı 13. olağan kongresini yaptı.

MHP Bulanık İlçe Başkanlığı 13. olağan kongresi yapıldı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, gündem maddelerinin görülmesinin ardından seçime geçildi.

Tek liste ile yapılan seçimde mevcut ilçe başkanı Zafer Yıkılmaz, tüm delegelerin oyunu alarak yeniden MHP Bulanık İlçe Başkanlığına seçildi.

Yıkılmaz, yaptığı konuşmada, partilerinin büyük kongresine doğru gidildiğini söyledi.

MHP'nin aldığı kararlarla Türkiye siyasetine damga vuran müstesna bir kuruluş olduğunu belirten Yıkılmaz, "Bu aziz vatan hepimizindir. Vatan, bayrak ve millet her şeyimizdir. MHP, Türk milletinin partisidir." dedi.

Kongreye katılan MHP Muş İl Başkanı Osman Yüce ise gerçekleştirilen kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Kongrelerin istişare ve dertleşme aracı olduğunu dile getiren Yüce, "2023'ün lider Türkiye'sini hazırlayacak ve 21. asrı Türk asrı yapacak olan büyük kurultayımızın adımlarını atarken burada sizlerle buluşmak Türkiye için büyük önem taşımaktadır. Bu vesile ile kurucumuz merhum Alparslan Türkeş'i ve ülkücü şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum." diye konuştu.

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