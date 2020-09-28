28.09.2020 - 12:34 | | DHA
MHP Datça İlçe Başkanı Akyel yeniden seçildi
MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel, kongrede yeniden seçilerek güven tazeledi.
Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen, MHP Datça İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'ne tek listeyle gidildi.
Mevcut İlçe Başkanı Gökhan Akyel, genel kurulda yeniden göreve getirildi.
Kongreye MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, eski MHP Milletvekili Mehmet Erdoğan ile parti üyeleri katıldı.
AK Parti İlçe Başkanı Fatih Keleş de davetliler arasında yer aldı.
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü aşı yapıldı!Kovid-19 Faz 3, gönüllü aşılamaları İstanbul'da ilk kez yapıldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki aşılama çalışması Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.