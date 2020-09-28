MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri MHP Datça İlçe Başkanı Akyel yeniden seçildi
ABONE OL
28.09.2020 - 12:34 | | DHA

MHP Datça İlçe Başkanı Akyel yeniden seçildi

MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel, kongrede yeniden seçilerek güven tazeledi.

MHP Datça İlçe Başkanı Akyel yeniden seçildi

Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen, MHP Datça İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'ne tek listeyle gidildi.

Mevcut İlçe Başkanı Gökhan Akyel, genel kurulda yeniden göreve getirildi.

Kongreye MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, eski MHP Milletvekili Mehmet Erdoğan ile parti üyeleri katıldı.

AK Parti İlçe Başkanı Fatih Keleş de davetliler arasında yer aldı.

Cerrahpaşa'da ilk gönüllü aşı yapıldı!Kovid-19 Faz 3, gönüllü aşılamaları İstanbul'da ilk kez yapıldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki aşılama çalışması Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'ta İskele Meydanı'ndaki 2 büfenin masa ve sandalyeleri kaldırıldı

Beşiktaş'ta İskele Meydanı'ndaki 2 büfenin masa ve sandalyeleri kaldırıldı

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Leyla Aydemir davasında savcıdan müebbet talebi

Leyla Aydemir davasında savcıdan müebbet talebi

Sıradaki Haber