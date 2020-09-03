MHP Genel Başkanı Bahçeli: İdamdan başka seçenek yok

Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Çocukların cinsel istismarı”, “Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar” ile “Cebir ve şiddet kullanarak Anayasa’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya çalışmak” suçları için idam cezasının getirilmesini istedi. Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:n TABLO ALARM VERİYOR: Şiddet, cinayet, taciz, tecavüz vakalarında kahredici artışlar gözlemlenmekte, karşımızdaki tablo alarm verici niteliktedir. İnsanın kanını donduran, vicdanları kanatan suçlara her gün şahit olunmaktadır...

CAYDIRABİLİR: İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir. Çocukları, kadınları, masum ve mazlumları en aşağılık yöntemlerle hedef alan canilerin, katillerin, insanlık düşmanlarının fiillerine karşılık gelen cezaların adil ve orantılı tespiti milli birlik ve dayanışma şuurunun istikbali açısından zorunluluktur.Dünya genelinde idam cezasını uygulayan ülke sayısı şu an itibariyle 56’dır. İdam cezasını adi suçlar için kaldıran ülke sayısı sekizdir.

MUTABAKATLA ÇÖZÜLMELİ: TCK’nın 103. maddesinde düzenlenen, ‘Çocukların Cinsel İstismarı’ başta olmak üzere, yine aynı kanunun 6. bölümünde yer alan, ‘Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar’ ile 309. maddede düzenlenen, ‘Cebir ve Şiddet Kullanarak Anayasa’nın Öngördüğü Düzeni Ortadan Kaldırmaya Çalışmak’ suçları hakkında idam cezası getirilmesi önyargısız şekilde değerlendirilmelidir. TBMM’nin 1 Ekim 2020’de açılmasıyla birlikte milletimizin haklı beklentisi vekillerinin mutabakatıyla çözüme kavuşturulmalı,n MERAKLISI DEĞİLİZ: MHP, idam cezası meraklısı değildir. Ne var ki korku sınırını geçen suç ve suçlularla mücadelenin başarıya ulaşabilmesi maksadıyla içinden geçtiğimiz süreçte başkaca bir yol ve seçenek olmadığı da nettir. İdam cezasının uygulanmasıyla verilen cezanın işlenen suç ile denge ve orantısı kurulacak, şiddet ve dehşet selinin önü alınmış olacaktır.