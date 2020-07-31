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31.07.2020 - 11:47 | | İHA

MHP Genel Başkanı Bahçeli sosyal medya suskunluğunu bozdu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ”Zafer ayında zaferle Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor’a başarılar diliyorum. Başta Kulüp Başkanı Süleyman Hurma olmak üzere teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli sosyal medya suskunluğunu bozdu

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fatih Karagümrük Spor'a başarılar diledi. Bahçeli, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Zafer ayında zaferle Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor’a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı Süleyman Hurma olmak üzere teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli sosyal medya suskunluğunu bozdu

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