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22.04.2020 - 14:42 | | AA

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak

Son dakika gelen bilgilere göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Mecliste gerçekleştirilecek özel gündemli toplantıya katılacak.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak

MHP yetkililerden edinilen bilgiye göre Bahçeli, TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yarın 14.00'te özel gündemle toplanacak Genel Kurul'da hazır bulunacak.

Genel Kurul'daki 23 Nisan özel oturumunda MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın konuşma yapacak.

 

Fabrikadaki halaylı doğum günü partisine ceza yağdıBir tekstil fabrikasında işçiler patronlarının doğum günü kutlamak için fabrika içinde halaylı parti düzenledi. Halaylı doğum günü partisinin fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşılınca fabrika yönetimi ve işçilere hakkında işlem başlatılarak jandarma ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.
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