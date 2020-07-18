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18.07.2020 - 15:45 | | AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 'Ayasofya' yüzüğü

Gelen bir son dakika haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'nın siluetinden esinlenilen yeni tasarım bir yüzük yaptırdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 'Ayasofya' yüzüğü

MHP'den yapılan açıklamada, "24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Müzesinin camiye dönüştürülmesinin açılış töreni öncesinde her zamanki gibi kendi tasarımı olan ve Ayasofya'nın siluetinden esinlenmiş yeni tasarım bir yüzük yaptırdı." ifadelerine yer verildi.

Bahçeli'nin, açılış töreninden önce yüzüğünü takarak Ayasofya Caminin "hayırlara vesile olması" temennisinde bulunduğu belirtildi.

Bu arada Bahçeli'nin, Ayasofya Camisinin 24 Temmuz'daki açılışına katılması bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliye Ayasofya yüzüğü

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