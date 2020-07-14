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14.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

MHP kongrelerine dokuzlama yöntemi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, il ve ilçe kongreleri süreci dolayısıyla ülke genelinde her biri dokuz ilden oluşan dokuz teşkilat bölgesinin belirlendiğini bildirdi.

MHP kongrelerine dokuzlama yöntemi

 

Yalçın, partisinin il ve ilçe kongreleri sürecinin başlaması nedeniyle yazılı açıklama yaptı. MHP’nin 13. Olağan Büyük Kurultayı’nın 14 Mart 2021’de yapılacağını hatırlatan Yalçın, şu bilgileri paylaştı: “Kongreler süreci dolayısıyla Türkiye dokuz çalışma bölgesine ayrılmıştır. Batı Anadolu, Karadeniz Bölgesi ve Orta Anadolu’da ikişer, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise üç olmak üzere her biri dokuz ilden oluşan toplam dokuz teşkilat bölgesi belirlenmiştir. İlçe ve il kongreleri söz konusu bölgelerde ve aynı zaman diliminde gerçekleştirilecektir.”

Yalçın, Türk mitolojisinde dokuz rakamının matematiksel ve sembolik bir yeri olduğuna işaret ederek, “Dokuz kutlu sayılmakta, bu sayıya denge, uğur ve güç izafe edilmektedir. Eski Türk kağanları da devletin bütünlük, istikrar ve egemenliğini temsilen dokuz tuğ taşımışlardır. MHP’nin Kongre sürecinin planlanması bağlamında Türk kültür ve siyaset tarihine uygun olarak ‘dokuzlama’ yönteminin kullanılması, egemenlik, istikrar ve bütünlüğü sembolize eden dokuz rakamıyla kamuoyuna mesaj verme amacı taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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