MHP kongrelerine dokuzlama yöntemi

Yalçın, partisinin il ve ilçe kongreleri sürecinin başlaması nedeniyle yazılı açıklama yaptı. MHP’nin 13. Olağan Büyük Kurultayı’nın 14 Mart 2021’de yapılacağını hatırlatan Yalçın, şu bilgileri paylaştı: “Kongreler süreci dolayısıyla Türkiye dokuz çalışma bölgesine ayrılmıştır. Batı Anadolu, Karadeniz Bölgesi ve Orta Anadolu’da ikişer, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise üç olmak üzere her biri dokuz ilden oluşan toplam dokuz teşkilat bölgesi belirlenmiştir. İlçe ve il kongreleri söz konusu bölgelerde ve aynı zaman diliminde gerçekleştirilecektir.”

Yalçın, Türk mitolojisinde dokuz rakamının matematiksel ve sembolik bir yeri olduğuna işaret ederek, “Dokuz kutlu sayılmakta, bu sayıya denge, uğur ve güç izafe edilmektedir. Eski Türk kağanları da devletin bütünlük, istikrar ve egemenliğini temsilen dokuz tuğ taşımışlardır. MHP’nin Kongre sürecinin planlanması bağlamında Türk kültür ve siyaset tarihine uygun olarak ‘dokuzlama’ yönteminin kullanılması, egemenlik, istikrar ve bütünlüğü sembolize eden dokuz rakamıyla kamuoyuna mesaj verme amacı taşımaktadır” ifadelerini kullandı.