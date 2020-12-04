MHP Kozan İlçe Başkanı Atlı'dan Fransa'ya tepki

Atlı, düzenlediği basın toplantısıyla bir çok alanda Türkiye'nin karşısında yer alan Fransa'ya tepki gösterdi.

Fransa'nın desteğiyle Ermenistan'ın gerçekleştirdiği katliamları hatırlatan Atlı şunları söyledi:

"Batı, Türkiye'ye düşmanlığını hep şımarık çocukları Yunanistan ve Ermenistan üzerinden göstermiştir. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle. ABD, İngiltere, Fransa hepsi aynı. Fransa, Türk ve İslam düşmanlığını yine pervasızca ortaya koymaya başladı. Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de ve Dağlık Karabağ'da hep karşımızda. Fransızlar, Ermeni çetelerine üniforma giydirip üzerimize saldılar. Kozan'da bulunan 5 fırında Müslüman Türkler öldürülüp, yakıldı. Etmedikleri zulüm ve canilik kalmadı. Kozan'da çocukları katlettiler."

Ermenistan'ın Batılı ülkeler ile Rusya ve İran'ın da desteğiyle işgal ettiği Karabağı'ın Türkiye'nin desteğiyle kurtarıldığını aktaran Atlı, "Tarihi unutmamalıyız. Çünkü biz unutsak da düşman unutmuyor.” ifadesini kullandı.