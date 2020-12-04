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04.12.2020 - 17:26 | | AA

MHP Kozan İlçe Başkanı Atlı'dan Fransa'ya tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, yaptığı açıklamayla Fransa'yı eleştirdi.

MHP Kozan İlçe Başkanı Atlı'dan Fransa'ya tepki

Atlı, düzenlediği basın toplantısıyla bir çok alanda Türkiye'nin karşısında yer alan Fransa'ya tepki gösterdi.

Fransa'nın desteğiyle Ermenistan'ın gerçekleştirdiği katliamları hatırlatan Atlı şunları söyledi:

"Batı, Türkiye'ye düşmanlığını hep şımarık çocukları Yunanistan ve Ermenistan üzerinden göstermiştir. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle. ABD, İngiltere, Fransa hepsi aynı. Fransa, Türk ve İslam düşmanlığını yine pervasızca ortaya koymaya başladı. Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de ve Dağlık Karabağ'da hep karşımızda. Fransızlar, Ermeni çetelerine üniforma giydirip üzerimize saldılar. Kozan'da bulunan 5 fırında Müslüman Türkler öldürülüp, yakıldı. Etmedikleri zulüm ve canilik kalmadı. Kozan'da çocukları katlettiler."

Ermenistan'ın Batılı ülkeler ile Rusya ve İran'ın da desteğiyle işgal ettiği Karabağı'ın Türkiye'nin desteğiyle kurtarıldığını aktaran Atlı, "Tarihi unutmamalıyız. Çünkü biz unutsak da düşman unutmuyor.” ifadesini kullandı.

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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