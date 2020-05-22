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22.05.2020 - 18:46 | | DHA

MHP lideri Bahçeli'den camideki müzik yayınına sert tepki

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye’mizin yükselişinden rahatsız olan, ilerleyişini hazmedemeyen provokatörlerin, organize sabotaj ve suikast timlerinin her türlü kumpasını yıka yıka bekamıza ve varlığımıza sahip çıkacağız. Bilinmelidir ki, bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek, vatan bölünmeyecek, Türkiye düşmeyecektir. Merkezi ezan okuma sistemine sızıp camilerimizin hoparlöründen korsan marş ve şarkı çalınmasını sağlayan şerefsizlerin arkası önü çok iyi araştırılıp, karanlık emeller açığa çıkarılmalıdır. Bu arada, hiç kimse İzmirli vatandaşlarımızı töhmet altında bırakmamalıdır. İzmir bizim iftiharımız, kurtuluşumuzun onurudur.

MHP lideri Bahçeli'den camideki müzik yayınına sert tepki
Kaza yerinde sosyal mesafe uyarısında bulunan polis ekipleri saldırıya uğradıHakkari- Van karayolunda meydana gelen kaza için bölgeye giden polis ekipleri, olay yerinde sosyal mesafe uyarısında bulununca saldırıya uğradı. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri, toplanan kalabalığı dağıttı.
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