MHP MYK yeni anayasa için toplanıyor

Toplantıda yeni anayasa başta olmak üzere ülke gündemi ve 14 Mart’da gerçekleştirilecek MHP’nin 13. Olağan Büyük Kurultayı’na ilişkin süreç değerlendirilecek. Büyükataman, yazılı açıklamasında, 14 Mart’ta, “İstiklal İçin Birlik, İstikbal İçin Dirlik, Kazanan Türkiye olacak” şiarıyla gerçekleştirecekleri 13. Olağan Büyük Kurultay öncesinde son kez MHP Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin Kurulları Müşterek Toplantısı yapacaklarını belirtti. Toplantıda, gelişen iç ve dış meselelerin değerlendirileceğini aktaran Büyükataman, ayrıca gündemdeki yeni anayasa hususunun da ele alınacağını ve bu konuda kapsamlı çalışma yürütüleceğini vurguladı.