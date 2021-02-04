04.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
MHP MYK yeni anayasa için toplanıyor
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partisinin Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin Kurulları Müşterek Toplantısı’nın 10 Şubat’ta yapılacağını bildirdi.
Toplantıda yeni anayasa başta olmak üzere ülke gündemi ve 14 Mart’da gerçekleştirilecek MHP’nin 13. Olağan Büyük Kurultayı’na ilişkin süreç değerlendirilecek. Büyükataman, yazılı açıklamasında, 14 Mart’ta, “İstiklal İçin Birlik, İstikbal İçin Dirlik, Kazanan Türkiye olacak” şiarıyla gerçekleştirecekleri 13. Olağan Büyük Kurultay öncesinde son kez MHP Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin Kurulları Müşterek Toplantısı yapacaklarını belirtti. Toplantıda, gelişen iç ve dış meselelerin değerlendirileceğini aktaran Büyükataman, ayrıca gündemdeki yeni anayasa hususunun da ele alınacağını ve bu konuda kapsamlı çalışma yürütüleceğini vurguladı.
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