MHP Ordu örgütüne Enginyurt dizaynı

Enginyurt’un ihracı sonrası ilk etapta bu isme en yakın isimlerden olan il başkanı görevden alınırken, yine Enginyurt’a yakınlıklarıyla bilinen 8 ilçe başkanının görevine son verildi. Son olarak TBMM’deki odasında asılı olan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile çekildiği fotoğrafı duvarından indirmesiyle gündeme gelen Enginyurt’la bağlantılı olarak il başkanı operasyonunun ardından ilçe başkanları operasyonu geldi.



Enginyurt’a yakın olduğu bilinen sekiz ilçe başkanı dün itibariyle görevden alındı. Buna ilişkin resmi yazılar da Ordu Valiliği’ne iletildi. Görevden alınan ilçe başkanlıkları şunlar: Ünye, Ulubey, Çaybaşı, Mesudiye, Altınordu, Akkuş, Aybastı, Çamaş.