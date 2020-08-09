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09.08.2020 - 07:00 |

MHP: Sansür iddiaları trajikomik

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP’nin sosyal medya düzenlemesini ‘sansür’ diye nitelendirmesinin, trajikomik olduğunu belirtti.

MHP: Sansür iddiaları trajikomik

Akçay, yaptığı açıklamada, sosyal medya düzenlemesinin, vatandaşların kişilik haklarını korumak, ifade ve haber alma özgürlüğünü güvenli hale getirmek, internet ve sosyal medya mecralarının Türkiye’de hukuki ve mali muhataplık tesis etmek için yapıldığını kaydetti.

Akçay, “CHP, HDP ve İYİ Parti sözcüleri, sosyal medya düzenlemesiyle ‘internetin kapatılacağı’, ‘ifade ve düşünce özgürlüğün sınırlandırılacağı’ yalanını söylüyor. Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeler düşünce ve ifade özgürlüğünü engelleyen bir sansür yasası değildir” dedi. CHP’nin, sosyal medya düzenlemesini AYM’ye götüreceğini anımsatan Akçay, şunları kaydetti: “Almanya, İngiltere ve Fransa benzer düzenlemeyi yaparken sansür olmuyor da biz Almanya’daki düzenlemeye paralel bir düzenleme yaparken mi sansür oluyor? Televizyon ve gazetelere sansür uygulayan, sansür uyguladıkları kanallara çıkanları ihraç eden CHP’nin ve dostlarının vatandaşlarımızın ifade ve haber alma özgürlüğünü güvenli hale getirmek için çıkarılan sosyal medya düzenlemesini ‘sansür’ olarak nitelendirmesi trajikomik bir durumdur.”

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