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10.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

MHP, yeni normale hızlı dönüyor

Koronavirüs salgını nedeniyle parti toplantılarına ara veren MHP, yeni normale hızlı başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yoğun mesai programı hazırladı. Bahçeli, 15 Haziran’da Başkanlık Divanı, 19 Haziran’da Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 26 Haziran’da milletvekilleri ve 27 Haziran’da il başkanlarıyla, “seri toplantılar” gerçekleştirecek.

MHP, yeni normale hızlı dönüyor

 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada “21. yüzyılı kuşatacak yeni politikaların oluşturulmasına ve Türkiye’nin önündeki meselelerin çözümüne katkıda bulunmak amacıyla Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin liderliğinde ve talimatları doğrultusunda, önümüzdeki günlerde bir seri istişare toplantısı düzenlenecektir” ifadesini kullandı. Yalçın, şunları kaydetti: “Siyasi Partiler ve Seçim kanunlarıyla ilgili muhtemel değişiklikler bağlamında, MHP’nin belirlediği öncelikler yanında, yeni yönetim sistemiyle ilgili uyum yasalarının safahatı gözden geçirilecek. Toplantılarda Türkiye’nin ABD ve AB başta olmak üzere batıyla ilişkilerinde gelinen son nokta değerlendirilecek; Irak, Suriye ve Doğu Akdeniz’de atılan kararlı adımlar ve bunların yansımalarına dair MHP’nin milli menfaatler bağlamında sürdürdüğü tutarlı politikalar bir kez daha masaya yatırılacak ve istişare edilecektir.”

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