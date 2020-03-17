17.03.2020 - 16:20 | | DHA
MHP'de corona virüse termal kameralı önlem
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'nde, corona virüse karşı termal kameralı önlem alındı.
MHP'de, Türkiye'de corona virüs salgının ortaya çıkmasının ardından alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda, genel merkez binasında termal kamera uygulaması başlatıldı. Binaya girmek isteyenler ellerini dezenfekte ettikten sonra, vücut ısılarını ölçen termal kameradan geçirildi. Durumu normal olanlar binaya alınırken, vücut sıcaklıkları 37.5 derecenin üstünde olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.
İtalya'da karantinadaki Türk gençlerden corona virüs videosuİtalya'da yaşayan Türk gençler, internetten organize olarak corona virüse karşı 'İtalya'da size bir mesajımız var' başlığıyla sosyal medyadan bir video yayınladı. Ailelerine iyi oldukları mesajı veren gençler, corona virüse karşı alınması gereken tedbirleri de anlattı.