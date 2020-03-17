MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri MHP'de corona virüse termal kameralı önlem
ABONE OL
17.03.2020 - 16:20 | | DHA

MHP'de corona virüse termal kameralı önlem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'nde, corona virüse karşı termal kameralı önlem alındı.

MHP'de corona virüse termal kameralı önlem

MHP'de, Türkiye'de corona virüs salgının ortaya çıkmasının ardından alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda, genel merkez binasında termal kamera uygulaması başlatıldı. Binaya girmek isteyenler ellerini dezenfekte ettikten sonra, vücut ısılarını ölçen termal kameradan geçirildi. Durumu normal olanlar binaya alınırken, vücut sıcaklıkları 37.5 derecenin üstünde olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

MHPde corona virüse termal kameralı önlem

İtalya'da karantinadaki Türk gençlerden corona virüs videosuİtalya'da yaşayan Türk gençler, internetten organize olarak corona virüse karşı 'İtalya'da size bir mesajımız var' başlığıyla sosyal medyadan bir video yayınladı. Ailelerine iyi oldukları mesajı veren gençler, corona virüse karşı alınması gereken tedbirleri de anlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bakanlık duyurdu, yarın başlıyor! Kimlik, ehliyet, pasaport...

Son dakika... Bakanlık duyurdu, yarın başlıyor! Kimlik, ehliyet, pasaport...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

Sıradaki Haber