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17.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

MHP’den Hatay için fidan kampanyası

MHP milletvekilleri ve parti yöneticileri, geçen hafta orman yangınlarıyla sarsılan Hatay’da fidan dikimi için “Geleceğe Nefes” ismiyle yardım kampanyası başlattı.

MHP’den Hatay için fidan kampanyası

Partililer, sosyal medya aracılığıyla başlatılan kampanyaya Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünün hesabına bağış yaparak katkı verdi. MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, kampanyanın koordinasyonunu yaptı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 10 fidan bağışında bulunurken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu da “Alçak PKK’nın Belen’de yaktığı ormana birkaç fidan da bizden olsun” mesajıyla kampanyaya katıldı. Alınan bilgiye göre, MHP’li tüm milletvekilleri kampanyaya katkıda bulundu. Kampanyanın 11 Kasım’a kadar sürmesi planlanıyor.                            

 

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