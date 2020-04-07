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07.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

MHP’den İYİ Parti’ye infaz yanıtı: Kara propaganda başlatıldı

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in infaz teklifiyle ilgili eleştirilerini ‘kara propaganda’ olarak niteledi.

MHP’den İYİ Parti’ye infaz yanıtı: Kara propaganda başlatıldı

Bülbül, infaz teklifine ilişkin yazılı açıklamasında TBMM Adalet Komisyonu’ndaki görüşmelerde İYİ Parti milletvekillerinin “nitelikli cinsel suçları işleyen yetişkinlerin infaz indiriminden faydalanacağı konusunda tereddütlerini” dile getirdiklerini söyledi. Yapılan açıklamalardan sonra İYİ Parti milletvekillerinin, tatmin olduklarını söyleyip teşekkür ettiklerini belirten Bülbül, “Ama kanun teklifi ile ilgili olarak özellikle İP Genel Başkanı tarafından bir iftira kampanyası başlatılmıştır. ‘Kadına şiddet ve çocuk istismarı suçlarının infaz indiriminden yararlanacağı’ yalanıyla sosyal medya üzerinden başlatılan bu kara propagandaya karşı MHP ve AK Parti’den cevap gecikmemiş, İP’in iftira ve yalanı bütün boyutlarıyla gözler önüne serilmiştir” dedi.

 

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