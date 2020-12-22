MHP’den kadına şiddete ceza artırımı teklifi

Öztürk’ün, TBMM Başkanlığına sunduğu ilk teklif, Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Teklife göre, evlilik birliği içerisinde kadının öldürülmesi halinde fail ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırken, evlilik birliği bitiminde ve yine evlilik sürecinden kaynaklı geçimsizliğin neden olduğu ölümlerde fail müebbet hapis yerine yine ağırlaştırılmış müebbet cezası alacak. Çevrim içi çocuk istismarı yolu ile bir çocukla internet üzerinden iletişime geçerek cinsel faaliyetlerde bulunmasını sağlamak için çocuğu cezbeden, kendi amacı doğrultusunda yönlendiren ya da teşvik eden kişi hakkında, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişilere; bunların üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişilere; bu ürünleri ülkeye sokan, satan, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişilere; verilen cezaların artırılması da öngörülüyor.