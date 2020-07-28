MHP’den sosyal medya açıklamaları! Düzenleme sansür yasası değil

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, yazılı açıklamasında, sosyal medya düzenlemesiyle, “ifade ve düşünce özgürlüğünün kısıtlanacağına” yönelik iddiaların tamamen yalan ve iftira olduğunu vurguladı. Sosyal medya kanun teklifinin sadece sosyal ağ sağlayıcılarla ilgili olduğunu savunan Akçay, “Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeler düşünce ve ifade özgürlüğünü engelleyen bir sansür yasası değildir. Aksine ifade ve düşünce özgürlüğü ile iftira, yalan, itibar suikastlarını ayırt edip sosyal mecrayı daha medeni, daha demokratik, düşünce ve ifade özgürlüğünün daha iyi bir şekilde ifade edilebildiği bir ortamı sağlamaya yönelik bir düzenlemedir” ifadelerini kullandı.

Bataklığı ıslah

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da yazılı açıklamasında düzenlemeye karşı çıkanların kontrolsüzlüğün devamını arzu ettiğini, meşru ve yasal bu düzenlemeden yarasanın ışıktan kaçtığı gibi kaçtıklarını savundu. Yıldız, “İnternet ve sosyal medya mecralarının Türkiye’de hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için bu yasal düzenleme yapılmaktadır. Cumhur İttifakı, sosyal medya bataklığını ıslah edecek, sosyal medyada da insanın onuru korunacak, özel hayatın gizliliğine saygı duyulacak, lekelenmeme hakkı gözetilecektir” dedi.