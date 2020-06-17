MHP’li Yalçın: ‘Ayasofya fetih ve kılıç hakkıdır’

Yalçın, dün yaptığı yazılı açıklamada Ayasofya konusunun çok yönlü tahlil edilmesini istedi. Ayasofya’nın İstanbul’daki bütün ibadethane ve camilerden ayrı, hususi bir yer ve öneme sahip olduğunu belirten Yalçın, “Ayasofya’ya, kıyamete kadar muhafaza edilmek üzere fetihin, geleneksel Türk hoşgörüsünün ve devlet anlayışının sırları işlenmiştir. Ayasofya, Türk egemenliğinin hem beşeri hem de semavi sembolü olduğu kadar, dünyada yeni bir çağı kapatıp bir yenisini açan büyük fethin de abidevi delilidir. Ayasofya fetih ve kılıç hakkıdır. İstanbul’un sahibi kimse, Ayasofya onundur” ifadelerini kullandı.

‘Bizans yaklaşımı’

Yalçın, şöyle devam etti:

“Ayasofya Camisi, milletimizin vicdanına, namusuna, şerefine ve haysiyetine emanet edilmiştir. Hiç kimse kendini Vatikan ya da Ortodoks kilisesi yerine koymasın. Hiç kimse son Bizans İmparatoru Konstantinos’u geri getirmek için ruh çağırma seanslarına yeltenmesin. Ayasofya’nın müze statüsünde tutulmasına destek, Bizans’ı ihya ütopyası peşinde koşan izansızlara takviye kuvvet hizmetidir.”

Ayasofya’yı turistik statüye sığdırma çabalarını “küstahça bir Bizans artığı yaklaşım” olarak niteleyen ve Ayasofya’nın hiçbir ülke, mahfil, cemaat veya topluluğun keyfi için pazarlık konusu edilemeyeceğinin altını çizen Yalçın, şöyle devam etti: “Ayasofya’nın ibadete açılmasının maddi kayba yol açacağı tezi, turizm geliri kaybından samimiyetle endişe edenlerden çok, kapitalizmi din ve meslek edinen materyalistlerin iddiası, yabancı mahfillerden para ve talimat alan siyasi beslemelerin savıdır. Türkiye’nin egemenlik haklarını kullanmak için Almanya’dan, Rusya’dan, ABD’den, hele de Yunanistan’dan icazet aldığı nerede görülmüştür? Ayasofya sudan bahanelerle müze kaldıkça, egemenlik haklarımız bilezik diye yutturulan cilalı turistik prangaya mahkum edilmekle kalmayacak; varlık refleksimiz ideolojik, dini ve siyasi vesayetin kara gölgesi altında tutuklu olacaktır.”