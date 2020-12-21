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21.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

MHP’li Yalçın: CHP millet fikrinden koptu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP’nin, millet fikrinden koparak Marksistleştiği ve taşeronlaştığını öne sürdü.

MHP’li Yalçın: CHP millet fikrinden koptu

 

Yalçın, yazılı açıklamasında, 24 Aralık Perşembe günü il başkanlarının katıldığı bir toplantı yapılacağını belirterek, “Büyük Kurultay öncesinde tamamlanan kongre sürecinin sonuçları değerlendirilecek. Toplantı vesilesiyle, antidemokratik ve gayrimeşru yöntemleri sıkça dillendirmeye başlayan CHP ve yancılarıyla bilumum müdahaleci ve vesayetçi kafalara caydırıcı bir mesaj verilecektir” dedi.

Uluslararası aktörlerin artık oyunu açık oynadığını, Türkiye’deki yerli iş birlikçileri için adres ve mekan gösterdiğini aktaran Yalçın, şunları  kaydetti:

“CHP’nin terörizm destekçisi İstanbul İl Başkanı, 2021  bütçesinin Meclis’ten 316 oyla geçmesinin hemen ardından yaptığı paylaşımda, ‘TBMM’den geçecek olan bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak.’ demiştir. Seçimler 2023’te gerçekleşeceğine göre, CHP’li il başkanının 2021 için kamuoyuna verdiği mesaj açıktır. Bu bir darbe ve kalkışma imasıdır.”

Yalçın, CHP’nin,  “millet fikrinden koparak Marksistleştiği ve taşeronlaştığını” öne sürdü.

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