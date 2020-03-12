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12.03.2020 - 16:10 | | DHA

MHP'nin belediye başkanları toplantısı ertelendi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Antalya'da yapacakları belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısını, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ertelediklerini duyurdu.

MHP'nin belediye başkanları toplantısı ertelendi

Durmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız, geleneksel belediye başkanları istiare ve değerlendirme toplantımız, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir" dedi.

 

İstanbul'da marketlerde yoğunlukİstanbul'da marketlerdeki yoğunlukla ilgili konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bunların çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak" dedi.
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