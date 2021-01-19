‘MHP’nin sokakta işi yoktur’

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde “tuhaf ve tahrip düzeyi yüksek” gelişmelerin peş peşe cereyan ettiğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

“MHP üzerinde oyun kurmak için el ovuşturan, fırsat kollayan geri ve gölgeli siyaset anlayışları tıpkı baykuşlar gibi aydınlıktan ürküyorlar. Hasretini çektikleri karanlığın Türkiye’ye hakim olması için çırpınıyorlar. Nitekim çırpındıkça da batıyorlar... MHP’yi suçlamak, suçlu göstermek gayesiyle diktikleri nifak fidesinin boy atmasını bekliyorlar. Ancak dün başaramadılar, bugün de yapamayacaklar.” Bahçeli, aynı anda birbiriyle bağlantılı olduğu gün gibi açığa çıkan olayların ülke gündemini meşgul etmesinin, kafalarda soru işareti bırakmasının, özellikle Milliyetçi-Ülkücü Harekete ağır itham ve isnatların yaygınlaşmasının hem düşündürücü hem de düşüklüğün teyidi olduğunu dile getirdi. Son dönemde yaşanan olaylara dikkati çeken Bahçeli, “Bir yanda 20 Ocak 2021’de ABD Başkan değişimi, diğer yanda Serok Ahmet’i sivriltme çabaları, Karar Gazetesi’nde köşe tutmuş sahte gazetecilerin kışkırtmaları, bunlara ek olarak malum siyasetçi ve gazetecilere saldırılar birbirine eklemlenmiş kuşkulu gündem konularıdır. Nerede gazeteci kılıklı bir marjinal örgüt sevdalısı varsa, nerede terör ve bölücü meraklısı bir soytarı görülüyorsa hepsi bir olmuş, bir araya gelmiş MHP’ye çamur atıyor. Ne gam ne tasa, biz bunların alayına yeteriz, topunun tezgahını inançla bozarız” ifadesini kullandı.

‘Göz yummayız’

Bahçeli, şöyle devam etti: “MHP, sokağı bilir, hasmı bilir, haini bilir, tuzak ve tertipleri bilir ve tanır. Ancak Milliyetçi-Ülkücü Hareketi tarafı olmadığı saldırılarla ilişkilendirmeye ve yargılamaya cüret etmek terörizmin lügatinden beslenenlerin harcıdır. Aynı zamanda bühtandır, komplodur. Sırtımızdan kurban kestirmeyiz... Zehirli emellere de Allah’ın izniyle göz yummayız. Kim nerede düşmüşse oradan kalksın, kim neye maruz kalmışsa önce etrafına baksın. Serok Ahmet’in gündemde olduğu her dönemde Türkiye’de bir sorun olmuştur. Bu şahıs bereketsizliğinin faturasını önce şahsına kesmelidir. MHP’yle didişmek onun haddi ve havsalasının alacağı bir konu değildir. Hangi şaibeli odaklara el açtığı artık ortadadır. ABD’deki Başkan değişimiyle eşzamanlı olarak, serok ve partisinin, aynı şekilde tetikçi köşe yazarlarının hızlandırdığı iftira kampanyaları tesadüfi değil, alçak bir planın mahsulüdür.. MHP’nin sokakta işi yoktur. Kavga ve karışıklıkta hayır görmesi imkansızdır. İnsan onuruna ve demokratik adaba uygun olarak yapılan makul eleştirilere tahammülsüzlüğü asla düşünülemeyecektir. Bizim sevdamız şiddet değil Türk milletidir, Türkiye’dir... MHP haksızlığa gelmez. Hiç kimse sabrımızı yanlışa yormamalı, kutlu davamızın emanetlerini çiğnemeye kalkışmamalıdır. Milliyetçi Ülkücü Hareket herkesin hayat, düşünce, inanç ve ifade hakkına saygı duyar. Önemle altını çiziyorum ki eleştirilere saygı duymamız için ahlaki, meşru ve hukuki olması şarttır.”

‘Bu çocuklar milli servetimizdir’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2 bin 557 öğrenci arasında öğretmen gözetiminde yapılan Kanada Merkezli “Uluslararası Caribou Matematik Yarışması”nda tüm soruları doğru yanıtlayarak dünya şampiyonu olan Hakkari Şehit Selahattin İlkokulu Okulu öğrencisi Yusuf Eymen Velieceoğlu ve ailesini tebrik etti. Bahçeli, aslen Osmaniyeli olan ve şark görevi için Hakkari’de bulunan baba Astsubay Orhan Velieceoğlu ile telefonda görüştü. Bahçeli, “Bu çocuklar milli servetimizdir ve sahip çıkmak da bizim görevimizdir” diyerek, Yusuf Eymen’in eğitim hayatı boyunca maddi manevi tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.