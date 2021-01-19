‘Millet aşı bekliyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sürerken yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

UZAKTAN KUMANDALI ÇETELER: Uzaktan kumandalı çeteler, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a, basın mensupları Orhan Uğuroğlu ile Afşin Hatipoğlu’na kalleşçe saldırdılar. Bu saldırıların amacı demokrasimizin, basın özgürlüğünün ve siyasetin özgürce yapılmasının önünü kesmek.

EKONOMİ ENTÜBE: Cumhuriyet tarihimizin en ağır buhranlarından birini yaşıyoruz. Ekonomimiz entübe. Çiftçilerimiz, emekçilerimiz, esnaf entübe.

SÜREÇ KÖTÜ YÖNETİLİYOR: Aşı süreci kötü yönetiliyor. Toplumsal bağışıklık için, nüfusun en az yüzde 60’ını aşılamak gerekiyor. Yani, 4,5 milyon Suriyeli ile beraber, en az 105 milyon doz aşıya ihtiyaç var. Bir aşılama takvimi hala ortada yok. Millet aşıdan kaçmıyor ki tam tersine aşıyı bekliyor.