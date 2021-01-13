Millet İttifak’ı mesajı: Problem yok

PM üyesi Müslim Sarı’nın, “HDP üzerinden İYİ Parti’nin sıkıştırılmasına dönük hamle orta vadede Millet İttifakı’nda bazı risklere neden olabilir. Bu riskler olmasa bile, bir üçüncü ittifaka doğru en azından mesele taşınabilir. CHP’nin HDP ile baş başa kalma riski bulunuyor. Bu bakımdan partinin A, B ve C senaryolarını çalışması gerekiyor ve buna dönük bir stratejik çerçevenin oluşması gerekiyor” şeklinde konuştuğu öğrenildi. Herkesi dinledikten sonra konuşan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın dağıtılması konusunda bazı gelişmelerin olabileceğini ama bunların ittifakı bozma konusunda bir sonuca ulaşmayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu’nun, “Millet İttifakı büyük bir başarı gösterdi ve güçlenerek devam ediyor. Orada hiçbir sorun yok. Millet İttifakı’na yönelik bozma çabaları var. İttifakla birlikte iktidar olacağız. Bütün sorunları birlikte çözeceğiz. Temel Bey hala burada duruyor, çok açık tavır takındı. Demokrat Parti Genel Başkanı da açıklama yaptı. Millet İttifakı’nda bir problem yok” dediği öğrenildi. CHP lideri, Cumhur İttifakı’nda bir ‘telaş’ olduğunu savundu.Kılıçdaroğlu’nun PM üyeleri ve milletvekillerine, “Biz Türkiye’nin her sorununu tespit etmekle kalmayıp çözüm önerilerini sunan bir partiyiz. Mutlaka çözüm önerilerinin de anlatılması lazım. Kanaat önderleriyle görüşmek lazım. Ekonomi konusunu sürekli anlatın” talimatını verdiği de öğrenildi. Milletvekilleri ve PM üyelerinden oluşan heyetler illere gidecek. İlk etapta Afyon ve Aksaray’a ziyaret yapılacak.

MYK tarafından görevden alınan Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, Ağrı İl Başkanı İbrahim Aslan’ın görevden alma kararına ilişkin itirazları yapılan gizli oylamada reddedildi. Tüzüğün 23/11. Maddesi uyarınca, MYK’ya, Parti’nin maliki olduğu taşınmazların satışı konusunda yetki verildi.