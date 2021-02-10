‘Millete verilen yetki milletten alınamaz’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamasıyla ilgili eylemelere ilişkin olarak “Boğaziçi Üniversitesi hepimizin göz bebeği, bundan sonra eğitim öğretim hayatının orada sağlıklı şekilde işlemesine odaklanmak gerekiyor” dedi.

Çelik, sosyal medyadaki sansür tartışmalarıyla ilgili da “Sosyal medya şirketleri keyfi kararlarla kamu otoritesi gibi davranıyorlar. Sosyal medya ulusal iradelerle, milli egemenlikle, hukukla kavga eden mekanizmaya dönüşmeye başlıyor. Bu dijital faşizm ve diktatörlük getirir. Sosyal medya şirketleri birer özgürlük mecrası olarak ortaya çıktılar ama keyfi kararlarla kamu otoritesi gibi davranıyorlar” diye konuştu. Çelik, yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin de “Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Millete verilmiş bir yetki milletten geri alınamaz. Siyaset yapan herkesin milletimize ve gelecek nesillere yeni anayasa borcu vardır. Bunu ödemek için elimize geçen fırsatı değerlendirmek gerek” dedi.