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14.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Milletimiz hortumcuyu SGK’dan bilmektedir’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türk Telekom’un özelleştirmesine ilişkin olarak kendisiyle ilgili sarf ettiği sözlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

‘Milletimiz hortumcuyu SGK’dan bilmektedir’

Oktay, şunları kaydetti: “Milletimiz gerçek hortumcunun kim olduğunu SGK’dan bilmektedir. Anılan gruba karşı hukuki süreç, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğum Temmuz 2016-2018 döneminde bizzat şahsım tarafından başlatılmıştır. Sözleşmelerden kaynaklanan tüm hak ve yetkiler, bu süreçte Hazine lehine kullanılmıştır. Buna dair belge ve kayıtlar açıktır.” Oktay ayrıca, şahsına yönelik yapılan iftira ve itibar suikastına karşı hukuki sürecin başlatılacağını belirtti.

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