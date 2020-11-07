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07.11.2020 - 16:34 | | AA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan görme engellilere müjde

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy BİLSEM öğrencilerinin, görme engellilerin renklerle bağ kuracağı renk kodlarını oluşturmayı başardığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan görme engellilere müjde

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"İki güzel haber: Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy BİLSEM öğrencilerimiz, görme engellilerin renklerle bağ kuracağı ve Braille alfabesine uzantı olabilecek renk kodları oluşturmayı başardı. Biz bunu, görme engelli öğrencilerimizin müfredatında kullanacağız ve dünyaya sunacağız."

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