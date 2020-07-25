‘Milli Mücadelemiz diplomasiyle taçlandı’

Kılıçdaroğlu, “Milli Mücadele’mizi, büyük bir diplomasi zaferiyle taçlandırdığımız Lozan Barış Antlaşması’nın 97. yılı kutlu olsun. Ülkemizin tapu senedi olan Lozan’ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.



‘Minnetle anıyorum’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de “Kurtuluş Savaşımızın nişanesi Lozan Barış Antlaşması’nın 97. yıl dönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden Millî Mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Mekânları cennet olsun” paylaşımında bulundu.