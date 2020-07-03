03.07.2020 - 14:49 | | AA
Milli Savunma Bakanı Akar Libya'da!
Gelen son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, mutabakat muhtırası kapsamındaki faaliyetleri incelemek üzere Libya'ya geldi.
Kütahya'da eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı!Kütahya'da eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis ekipleri kurtardı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, yaklaşık yarım saat zilini çaldıkları kapı açılmayınca, savcılık talimatıyla çilingir çağırdı. Kapının çilingir tarafından açılması üzerine eve giren polis ekipleri, kendilerine direnen koca M.H.K.'yi etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı.