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07.07.2020 - 16:38 | | AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri törenle karşıladığı İtalyan mevkidaşı Lorenzo Guerini ile heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi.

Akar, resmi ziyaret kapsamında başkente gelen Guerini'yi, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamlayan Guerini'nin Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki Bakan baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmenin ardından Akar ve Guerini'nin heyetlerarası toplantıya başkanlık etmesi, sonrasında ise açıklama yapması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı ile bir araya geldi

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