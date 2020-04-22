22.04.2020 - 11:57 | | AA
Minik öğrenciden TBMM Başkanı Şentop'a 23 Nisan hediyesi
Ankaralı 5. sınıf öğrencisi Feza Naz Yoğun, Meclisin açılışının 100. yılına özel çizdiği tabloyu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a hediye etti.
Üzerinde Türk bayrağı ve Meclisin logosu bulunan ve "Türkiye Büyük Millet Meclisi çocukların güvencesi, sesi, özgürlüğü" mesajları içeren tabloyu, canlı çiçeklerle süsleyerek hazırlayan Feza Naz Yoğun'un bu anlamlı hediyesine TBMM Başkanı Şentop da kayıtsız kalmadı. Şentop, minik öğrenciye içinde akıllı ajandanın da yer aldığı hediye paketi gönderirken, ayrıca kendisini görüntülü arayarak teşekkür etti.
23 Nisan’da İstanbul’dan dünyaya sevgi konseriCumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda “7 tepenin şehrinden 7 kıtaya” sloganıyla gerçekleştirilecek konserin tanıtım filmi yayınlandı. İletişim Başkanlığı’nın YouTube kanalından yayınlanacak konserin tanıtım filminde İstanbul’un simge yapılarına yer verildi.