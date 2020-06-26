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26.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

MiT, son 11 yılda 170 rehineyi kurtardı

Milli İstihabarat Teşkilatı (MİT), 2009’dan bu yana terör örgütlerinin elindeki 138’i Türk, 170 kişiyi kurtararak, ailelerine dönmesini sağladı.MİT, sadece terörle mücadelede değil, son yıllarda rehine kurtarma operasyonlarındaki başarısıyla da uluslararası kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

MiT, son 11 yılda 170 rehineyi kurtardı

Kasım 2018’de Kenya’nın Chakama bölgesinde kaçırılıp Somali’ye götürülen 25 yaşındaki İtalya vatandaşı Silvia Constanzo Romano’nun geçen mayıs ayında MİT tarafından kurtarılması, Teşkilatın daha önce yaptığı, “rehine kurtarma operasyonlarını” akıllara getirdi. Edinilen bilgiye göre, MİT, 2009’dan bu yana terör örgütlerinin elindeki 170 kişiyi kurtardı. MİT, 138 Türk’ün sapasağlam ailelerine dönmesini sağlarken 32 yabancının da kurtarılmasında rol aldı.

Yetkin ve güvenilir

Kurtarma çalışmalarının yapıldığı ülkelerin, istikrarsızlığın hüküm sürdüğü coğrafyalarda olması dikkati çekti, en çok rehinenin kurtarıldığı ülke Suriye oldu. MİT’in son 11 yılda gerçekleştirdiği 31 kurtarma operasyonunun büyük çoğunluğunu ilgili ülke makamlarıyla koordineli şekilde yürüttüğü öğrenildi.

Uzmanlar, MİT’in farklı ülke ve ağırlıklı olarak çatışma bölgelerinde rehin alınan İngiltere, Hollanda, Lübnan, Fransa, Rusya, Kosova, Belçika, Japonya, Irak, Cezayir, Malezya, Dağıstan, Güney Afrika ve İtalya vatandaşlarını terör örgütlerinin elinden kurtarmasını, teşkilatın bu tür operasyonlarda başvurulan uzman, yetkin ve güvenilir bir müttefik olmasına bağlıyor.

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