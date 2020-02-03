03.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
‘Montrö’nün iptali için kanal açmaya gerek yok’
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bazı emekli diplomatların Kanal İstanbul Projesi ile Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılacağı yönündeki açıklamasının “siyasi saikle hazırlandığını” belirterek, “Bizim Montrö’nün iptali diye bir derdimiz yok. Montrö’nün iptali için bir kanal açmaya da gerek yok” dedi.
Kızılcahamam’da Dışişleri Bakanlığı İç Değerlendirme Toplantısı’nın ardından soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, bakanlıkta geçmişte görev yapmış 126 büyükelçinin Kanal İstanbul Projesi ile Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılacağı yönünde yaptıkları duyuruya ilişkin bir soruya, “Önce bu arkadaşlarımızın tam bilgi sahibi olmadan gereksiz bir açıklama yaptığını düşünmüştüm. Fakat biraz detayına girince esasen bilgi sahibi olduklarını fakat siyasi amaçla bir açıklama yaptıklarını görüyoruz” yanıtını verdi. Çavuşoğlu, “Bu açıklama siyasi bir deklarasyondur. Çünkü Montrö’nün ortadan kaldırılmasıyla ilgili Türkiye’de bir tartışma yok. Yazık olmuştur. Bu açıklama, Bakanlığımızın imajı bakımından da hiç olumlu bir açıklama olmamıştır” dedi.
Rus mafyasına operasyon! Loto Guli böyle yakalandıİstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye'ye Azeri suç çetesi lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov'a yönelik eylem hazırlığı için geldikleri belirtildi. Öte yandan polisin şüphelilere düzenlediği nefes kesen operasyon kameralara yansıdı.