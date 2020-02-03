‘Montrö’nün iptali için kanal açmaya gerek yok’

Kızılcahamam’da Dışişleri Bakanlığı İç Değerlendirme Toplantısı’nın ardından soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, bakanlıkta geçmişte görev yapmış 126 büyükelçinin Kanal İstanbul Projesi ile Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılacağı yönünde yaptıkları duyuruya ilişkin bir soruya, “Önce bu arkadaşlarımızın tam bilgi sahibi olmadan gereksiz bir açıklama yaptığını düşünmüştüm. Fakat biraz detayına girince esasen bilgi sahibi olduklarını fakat siyasi amaçla bir açıklama yaptıklarını görüyoruz” yanıtını verdi. Çavuşoğlu, “Bu açıklama siyasi bir deklarasyondur. Çünkü Montrö’nün ortadan kaldırılmasıyla ilgili Türkiye’de bir tartışma yok. Yazık olmuştur. Bu açıklama, Bakanlığımızın imajı bakımından da hiç olumlu bir açıklama olmamıştır” dedi.