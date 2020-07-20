‘Mozaik ve tasvirler perdeyle kapatılacak’

Kalın, NTV’ye verdiği röportajda Ayasofya Camii’ndeki mozaik, fresk ve tasvirlerin korunacağını belirterek, “Bugüne kadar bunlar nasıl korunduysa, ziyarete açıksa bundan sonra da o şekilde açık olmaya devam edecek. Bu vesileyle yurt dışından gelen bazı eleştiriler ya da kaygılar bağlamında onu tekrar teyit etmek isterim. Bunların kapatılması, üstünün sıvanması, ziyarete açılmaması gibi bir şey söz konusu değil. Bunlar gene normal ziyaretçilere de açık olacak. İsteyen gidip o mozaikleri görebilecek” ifadelerini kullandı.

24 Haziran’da ibadete açılacak Ayasofya Camii’ne sınırlı sayıda kişi alınabileceğine işaret eden Kalın, “Şimdi bir rakam vermek istemiyorum, o da değerlendiriliyor. ‘Hijyenik şartlara uygun bir şekilde bu nasıl temin edilir?’ diye. Orada öncelikle bir kere cuma namazının ve bir büyük mabet olarak Ayasofya Camii’nin mehabetine uygun, yani o günün şanına, şerefine uygun bir şekilde, vakar ile sakin bir şekilde bu açılışın gerçekleşmesi hedefleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ki katılacaklar. Vatandaşlarımızla birlikte belli sayıda cemaat orada olacak. Zaten cumanın şartlarından birisidir bu. Ana zemin olarak giriş katında cuma namazı kılınacak ilk planda” diye konuştu.