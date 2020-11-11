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11.11.2020 - 22:38 | | AA

MSB paylaştı! Türkiye ve Rusya'dan tarihi imza

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntüleri paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ'daki ateşkese ilişkin, "Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı." ifadelerini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı da mutabakat zaptının imza törenine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanı Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu arasında gerçekleştirilen imza töreni, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

MSB paylaştı Türkiye ve Rusyadan tarihi imza


Bakan Akar, karşılıklı atılan imzaların ardından yaptığı açıklamada, bu sonucun sağlanmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli etkisinin olduğunu belirtti.

Akar, "İmzalarla birlikte Karabağ bölgesinde ateşkesin, barışın, huzurun sağlanmasına çok önemli bir atım atacağımıza bütün kalbimle inanıyorum. Yapacağımız bu çalışmanın bölgeye yararlı, hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

 

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