MSB’den ‘korona’ açıklaması: Karargâhlara termal kamera yerleştirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Deniz Yarbay Şebnem Aktop, dün düzenlediği basın toplantısında TSK’daki koronavirüs önlemlerini açıkladı. Aktop, “Virüsün İran’da yaygın olarak görülmesi ile birlikte, 22 Şubat tarihinden itibaren sınırımızda görev alan Hudut birliklerinin, yasadışı geçişlerde yakalanan şahıslarla temasta uygulanacak hareket tarzları belirlenmiş ve hudut birliklerimizin yeterli sayıda koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edilmesi sağlanmıştır” dedi. Aktop şöyle devam etti:



“Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları Karargâhları ile Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları nizamiyeleri, giriş yapanların vücut ısılarını ölçen termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verilmiştir. Tüm personelin seyahat maksatlı yurt dışı izinleri geçici bir süre için ertelenmiştir. Aileleri tarafından bizlere emanet edilmiş askeri öğrenci ve yükümlü erbaş/erlerimizin hafta sonu izinleri, bir süre için durdurulmuş, bu süreçte evlatlarımızın moral ve motivasyonunu artırıcı ilave tedbirler alınmıştır.” Ulusal ve uluslararası planlanan tatbikatlara da değinen kaynaklar, “Tatbikatları erteleme yoluna gidebiliriz” yorumunu yaptı.