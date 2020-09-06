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06.09.2020 - 10:37 | | milliyet.com.tr

MSB'den son dakika ORUÇREİS paylaşımı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ORUÇREİS ve Doğu Akdeniz paylaşımı geldi. Son dakika açıklaması MSB'nin sosyal medya hesabından duyuruldu

MSB'den son dakika ORUÇREİS paylaşımı!

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!

MSBden son dakika ORUÇREİS paylaşımı

Barınaktaki bu görüntülere tepki yağıyorİZMİR'in Tire Belediyesi Köpek ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanseverler, köpeklerin kötü koşullarda bakıldığını öne sürüp tepki gösterdi. 1 yıldır hayvan hakları için mücadele verilen ve pek çok kez gündeme gelen barınakta, belediyenin söz verdiği gibi; hayvanların yaşam koşullarını bir an önce düzeltmesi isteniyor.
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