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01.10.2020 - 18:39 | | AA / DHA

Son dakika... MSB'den Yunanistan açıklaması: Genel ilkelerde ortak anlayışa varıldı

Gelen son dakika haberine göre; MSB, "Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 'genel ilkelerde' ortak anlayışa varıldı. Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik koordinasyonun detaylarının görüşüleceği toplantı 5 Ekim'de yapılacak." açıklamasını yaptı.

Son dakika... MSB'den Yunanistan açıklaması: Genel ilkelerde ortak anlayışa varıldı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı toplantıların yapılmasına karar verilmişti.Bu kapsamda Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda "genel ilkelerde" ortak anlayışa varıldı. Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği bir sonraki toplantının 5 Ekim 2020’de NATO Karargahı'nda yapılması planlanmaktadır.

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