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07.02.2021 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

MSB’ye yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi verildi

“Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

MSB’ye yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi verildi

Kararname ile Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi de getirildi. MSB’ye merkez ve taşranın yanı sıra “yurt dışı” teşkilatı eklendi. Yurt dışı teşkilatındaki personellerin atama, terfi gibi işlemleri için de, MSB Personel Genel Müdürlüğü görevlendirildi. Kararname ile ayrıca, Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında yer alan “Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü”, “Personel Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilirken, teşkilata, “Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü” ve “Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü” birimleri eklendi. İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatına bağlı olarak da, hudut mülki idare amiri istihdam edilebilecek. Hudut mülki idare amiri, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından vali yardımcısına denk gelecek. Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında “başkanlık” statüsünde bulunan Bilgi İşlem Dairesi ve İnşaat-Emlak Dairesi, “Genel Müdürlük” statüsüne dönüştürüldü

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