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18.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Muhalefet hesap sordu onlar hesap veremedi

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “PKK’nın elinde rehin aldıkları, alıkoydukları güvenlik gücü varsa serbest bıraksınlar. 5-6 yıl insanların orada alıkonulmasını kabul edilebilir bulmuyoruz, savunmuyoruz” dedi.

Muhalefet hesap sordu onlar hesap veremedi

Beştaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Soylu’nun, TBMM Genel Kurulu’nda Pençe Kartal-2 Harekatıyla ilgili bilgilendirme yapmadığını, hesap vermeye değil, hesap sormaya geldiklerini iddia etti. Kamuoyunda sorulan hiçbir soruya yanıt verilmediğini söyleyen Beştaş, “Siyasi sorumluluğu almayan bir iktidar var karşımızda. Gara’da hesap veremediler, muhalefet hesap sordu ama onlar hesap veremediler. Sınır ötesi tezkereler geçmeseydi Gara’da 13 can toprağa düşmeyecekti” dedi. Gara harekâtı sonrası İçişleri Bakanlığı’nın, “718 HDP’li gözaltına alındı” açıklamasına ilişkin de Beştaş, gözaltına alınan yöneticilerin dosyalarında suç unsuru olmadığını ileri sürdü. Beştaş, Soylu’nun, “HDP’li bir kadın milletvekili Gara’ya gitti” açıklamasına ilişkin soruya da, “Bu sorunun muhatabı biz değiliz. Kendisine sorun. Üstümüze alındığımız bir durum yok” yanıtını verdi.

 

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