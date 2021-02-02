Muhalefet turunda ilk görüşme SP ile

Bu çerçevede HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar başkanlığında bir heyet dün ilk olarak SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Buldan başkanlığındaki heyet 11 Şubat’ta da DEVA Partisi’ni ziyaret edecek. Sancar başkanlığındaki heyet ise 5 Şubat’ta CHP, 9 Şubat’ta ise Gelecek Partisi ile görüşecek. İYİ Parti’den de randevu talep edeceklerini söyleyen Sancar, “Muhalefetteki tüm partilerle diyalog kurmak istiyoruz” dedi.

Muhalefet partileri ile yapılacak görüşme sonrası parti yönetimi, “Kürt sorunu”nun çözümüne yönelik yeni bir insiyatif başlatmak için hazırlık yapıyor. Bu kapsamda çözüm önerilerinin topluma açıklanması için “adalet” kampanyası başlatılması planlanıyor.

Şentop’u ziyaret ettiler





HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, muhalefet partileriyle görüşme turları öncesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u ziyaret etti. Görüşme sonrası ziyaretlerine ilişkin açıklama yapan Sancar, “Türkiye’de acil demokratikleşmeye ve hukuk devletine dönüşe ihtiyaç var. Biz çözümü demokrasiyi yeniden inşa etmekte, hukuk devletini sağlam bir şekilde kurmakta görüyoruz. Bunun yolu da demokratik siyasetten geçiyor. Demokratik siyasetin yöntemleri diyalogtur, müzakeredir” dedi. Bu görüşleri Şentop’a aktardıklarını söyleyen Sancar, “Meclis’in de bu çerçevede daha fazla rol oynaması için kendisinin katkıda bulunmasını istedik” bilgisini verdi. Görüşmede HDP’li vekillere ilişkin TBMM Başkanlığı’na gönderilen Kobani fezlekeleri ve yaratacağı sonuçlara ilişkin Şentop’a bilgi aktardıklarını da ifade eden Sancar, “Bunun ne kadar adaletsiz ve tehlikeli bir girişim olduğunu da kendisine ilettik” dedi.