‘Muhalif sesleri bastırmak istiyorlar’

Meclis’e sunulan barolara ilişkin kanun teklifini eleştiren Buldan, “Çoklu baro sistemi diye ortaya bir öneri attılar. Amaçları; saray güdümlü barolar oluşturmak, avukatların bütünlüğünü bölmek, çoğunluğu temsil eden avukatların temsil hakkını kısıtlamak ve muhalif görülen sesleri bastırmaktır” ifadesini kullandı.

İktidarın en çok kendilerinden korktuğu için HDP’yi kapattırmaya çalıştığını da iddia eden Buldan, “Diyelim ki Kürt halkının bütün demokratik örgütlenmesini ortadan kaldırdınız. Peki Kürt halkını ne yapacaksınız? Milyonları da kapatabilecek misiniz? Demokrasi kanallarını, siyaset yollarını Kürt halkına kapatmak acaba hangi akla hizmettir?” diye konuştu.

Güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifine de değinen Buldan, “Güya güvenlik soruşturması teklifi darbecilere karşı alınan bir önlemmiş. Darbeye karşı önlem alacaksanız önce darbenin siyasi ayağını ortaya çıkarmak durumundasınız” dedi.