MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Muharrem İnce duyurdu! 4 Eylül'de Sivas'tan yola çıkacak
ABONE OL
31.08.2020 - 12:06 | | DHA

Muharrem İnce duyurdu! 4 Eylül'de Sivas'tan yola çıkacak

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, Memleket Hareketi'nin, 4 Eylül Cuma günü Sivas'tan yola çıkacağını duyurdu. İnce, 'Memleket Hareketi' otobüsünün fotoğrafını da paylaştı.

Muharrem İnce duyurdu! 4 Eylül'de Sivas'tan yola çıkacak

CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, '1000 Günde Memleket Hareketi'ni başlatacağını duyurmuştu. İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Memleket Hareketi, 4 Eylül Cuma günü saat 10.00'da Sivas Nuri Demirağ Havalimanından yola çıkacak. Bu uzun yolculuğun ilk adımına bütün yol arkadaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak koşuluyla bekliyoruz. Memleket Hareketi, Türkiye'nin bereketi" dedi. 

Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' otobüsünün fotoğrafını da paylaştı. Türkiye haritası üzerinde 'Memleket Hareketi' yazan otobüste, İnce'nin fotoğrafları da yer alırken, CHP logosunun bulunmaması dikkat çekti.

 

 

Marmaris'te caretta kamlumbağasının yardımına tur teknesi koştuMuğla'nın Marmaris ilçesinde deniz üzerinde yaralı halde bulunan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bölgeden geçen tur teknesi tarafından fark edilerek, tekneye alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yer: Bilecik! Kalbi 45 dakika durduktan sonra hayata döndü

Yer: Bilecik! Kalbi 45 dakika durduktan sonra hayata döndü

Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

İsrail'den gizli görüşme itirafı

İsrail'den gizli görüşme itirafı

Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Sıradaki Haber