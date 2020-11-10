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10.11.2020 - 13:57 | | DHA

Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını heyecanla bekliyorum

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı konuşmasını heyecanla beklediğini belirterek, "Bugün kendisinin saraydan para alıp parti kuracağını iddia ettiği kişiyi açıklayacağına inanıyorum" dedi.

Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını heyecanla bekliyorum

'Memleket Hareketi' başlatan Muharrem İnce, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Salı. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuşacak. Ben bugün kendisinin saraydan para alıp parti kuracağını iddia ettiği kişiyi açıklayacağına inanıyorum. Konuşmasını heyecanla bekliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında, 'Millet İttifakı’nın dağılması için belli kişilere para verildiğini, parti kurma çalışmalarına destek verildiğini iddia ederken, "Muharrem İnce'yi mi kastediyorsunuz?" sorusuna da "Sadece o değil" cevabını vermişti. Muharrem İnce de bu açıklama üzerine Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, bu kişiyi açıklamasını istemişti.

Muharrem İnce: Kılıçdaroğlunun konuşmasını heyecanla bekliyorum

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