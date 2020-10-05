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05.10.2020 - 16:02 | | DHA

Muharrem İnce: Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyoruz

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' kapsamında geldiği Aksaray’da esnafı ziyaret etti. İnce, "Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz" dedi.

Muharrem İnce: Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyoruz

CHP'li Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' gezileri kapsamında Aksaray’a geldi. Şehir merkezinde halk ve esnaf ziyaretlerinde bulunan Muharrem İnce, koronavirüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu. Basın mensuplarına da açıklama yapan İnce, "Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Aksaray teşvik kapsamında olan bir ilimiz fakat demir yolu, 17- 18 yıl önce söz verilmiş bir projedir. Bu proje gerçekleşirse ulaşım da kolay, ucuz ve rahat olur" diye konuştu.

Muharrem İnce: Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyoruz

'MİLLETİ DİNLEYELİM BAKALIM, BİZE NE DİYECEK?'

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, Sivas'tan başlattığı 'Memleket Hareketi' kapsamında Niğde’ye geldi. İstasyon Caddesi'nde esnaf ve halkla sohbet eden Muharrem İnce, "En büyük sıkıntın ne?" diye sorduğu dükkan sahibinden "Beşiktaş'ın forveti yok başkanım" yanıtını aldı. İnce de "Eyvah eyvah, yeter ki problem o olsun" dedi. Ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, hareketin kurucularıyla birlikte Türkiye'yi karış karış dolaştıklarını söyledi. İnce, "Esnafı dinliyoruz, emeklileri dinliyoruz, işsizleri, çiftçileri dinliyoruz. Bir seçenek olmaya, bu millete üçüncü bir yol olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Parti kurup, kurmayacağı yönünde soru soran gazeteciye ise Muharrem İnce, "Şu anda herhalde 27'nci vilayetimiz. Buradan Adana'ya geçeceğiz. Milleti bir dinleyelim bakalım, millet bize ne diyecek?" yanıtını verdi.

    Vahşet kurbanı Hülya'nın cenazesini kadınlar taşıdıAdanada, dini nikahlı eşi Abdullah Kaya tarafından tabancayla öldürülen Hülya Güllüce’nin cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenaze namazının kılınması için Kabasakal Mezarlığı’na getirilen Güllüce’nin cenazesini, kadınlar omuzlayarak musalla taşına götürdü. Güllüce’nin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Annesinin cenaze törenine gelen S.N.K. ise yanındakilerin desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.
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