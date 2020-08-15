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15.08.2020 - 22:30 |

Son dakika... Muharrem İnce'den Joe Biden'a sert tepki: Sizin işiniz değil

Muharrem İnce, Türkiye hakkındaki skandal sözleri sonrası ABD Başkan Adayı Biden'a sert tepki gösterdi. İnce, "Atatürk'ün de söylediği gibi bağımsızlık karakterimizdir! Türkiye'de Hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Muharrem İnce'den Joe Biden'a sert tepki: Sizin işiniz değil

ABD Başkan Adayı Joe Biden'a, Türkiye hakkındaki skandal sözlerine CHP'li Muharrem İnce'den sert tepki geldi.

İnce sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe paylaşım yaparak, "Atatürk'ün de söylediği gibi bağımsızlık karakterimizdir! Türkiye'de Hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi" ifadelerini kullandı.

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