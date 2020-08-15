15.08.2020 - 22:30 |
Son dakika... Muharrem İnce'den Joe Biden'a sert tepki: Sizin işiniz değil
Muharrem İnce, Türkiye hakkındaki skandal sözleri sonrası ABD Başkan Adayı Biden'a sert tepki gösterdi. İnce, "Atatürk'ün de söylediği gibi bağımsızlık karakterimizdir! Türkiye'de Hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi" ifadelerini kullandı.
ABD Başkan Adayı Joe Biden'a, Türkiye hakkındaki skandal sözlerine CHP'li Muharrem İnce'den sert tepki geldi.
İnce sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe paylaşım yaparak, "Atatürk'ün de söylediği gibi bağımsızlık karakterimizdir! Türkiye'de Hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi" ifadelerini kullandı.
As Atatürk said: INDEPENDENCE is our character! Changing the Turkish government is the responsibility of the Turkish nation, not yours! @JoeBiden— Muharrem İNCE (@vekilince) August 15, 2020
Atatürk'ün de söylediği gibi BAĞIMSIZLIK Karakterimizdir! Türkiye'de Hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi.
Türk Hava Kuvvetleri'nden NATO uçağına akıt ikmailMilli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23 bin feet irtifada, 60 bin libre yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.